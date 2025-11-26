Рэпер Элджей ликвидирует бизнес в России после убытка более 100 тысяч рублей

На грани закрытия находится и другая компания Элджея — ООО «Сайонара бойс». Музыкант основал её в 2017 году как звукозаписывающую фирму. Последние три года компания с трудом достигала прибыли. В 2022 году она принесла 161 тысячу рублей, в 2023 году — 380 тысяч рублей, а в 2024 году у компании нулевая выручка при убытке более 1 миллиона рублей.