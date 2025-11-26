В Буэнос-Айресе остановили проект строительства мавзолея Марадоны

Как отмечается в издании, хотя строительные работы находились на продвинутой стадии, на объекте уже длительное время не велось никаких действий. Компания объяснила своё решение расторгнуть договор «из-за общего понимания, что в выбранном месте отсутствуют необходимые условия для реализации проекта такого масштаба и характера с соответствующими гарантиями».