В Буэнос-Айресе остановили проект строительства мавзолея Марадоны

Проект возведения мавзолея в честь аргентинского футболиста Диего Марадоны (1960−2020), который планировалось реализовать в центре Буэнос-Айреса, был приостановлен.
«Соглашение о создании мавзолея в память о Диего Армандо Марадоне было расторгнуто», — заявила девелоперская компания Corporación de Planeamiento Metropolitano в интервью газете La Nación.
Как отмечается в издании, хотя строительные работы находились на продвинутой стадии, на объекте уже длительное время не велось никаких действий. Компания объяснила своё решение расторгнуть договор «из-за общего понимания, что в выбранном месте отсутствуют необходимые условия для реализации проекта такого масштаба и характера с соответствующими гарантиями».
Вместе с тем, официальный сайт проекта продолжает функционировать. На нём по-прежнему можно оставить пожертвование на сумму 120 тысяч песо ($82) для строительства мавзолея. Авторы идеи предлагают жертвователям загружать свои фотографии, которые впоследствии будут размещены на монументе в честь Марадоны.
В октябре 2024 года суд разрешил дочерям Марадоны перевезти тело футболиста в мавзолей, завершение строительства которого планировалось в текущем году. В настоящее время останки Марадоны покоятся на закрытом для посещения частном кладбище в пригороде Буэнос-Айреса.
Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 61 года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отёку лёгких. Он стал чемпионом мира в 1986 году и признан одним из величайших футболистов XX века.