Пять омских предприятий завершают установку систем контроля выбросов

К концу года все квотируемые объекты I и II категорий должны быть оборудованы САКВ.

Источник: Комсомольская правда

Пять омских предприятий завершают работы по оснащению стационарных источников выбросов системами автоматического контроля (САКВ). Согласно федеральному требованию, все квотируемые объекты I и II категорий обязаны установить такие системы до 31 декабря 2025 года.

Как сообщили в Сибирском межрегиональном управлении Росприроднадзора, утвержденные программы внедрения САКВ уже получены от всех пяти предприятий. На ряде источников выполнены монтаж и наладка оборудования, а также утверждены типы средств измерений.

Совместная оценка минприроды Омской области и Росприроднадзора показала: после завершения работ учет выбросов опасных веществ на этих предприятиях составит не менее 70% от совокупной массы, что соответствует установленному нормативу.

Напомним, что невыполнение или нарушение сроков и требований к установке САКВ влечет административную ответственность и наложение штрафа.

Ранее мы писали, что власти на 12 млн оштрафовали «Стройтраст» за позднюю сдачу омского Бульвара Архитекторов.