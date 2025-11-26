Пять омских предприятий завершают установку систем контроля выбросов

Пять омских предприятий завершают работы по оснащению стационарных источников выбросов системами автоматического контроля (САКВ). Согласно федеральному требованию, все квотируемые объекты I и II категорий обязаны установить такие системы до 31 декабря 2025 года.
Как сообщили в Сибирском межрегиональном управлении Росприроднадзора, утвержденные программы внедрения САКВ уже получены от всех пяти предприятий. На ряде источников выполнены монтаж и наладка оборудования, а также утверждены типы средств измерений.
Совместная оценка минприроды Омской области и Росприроднадзора показала: после завершения работ учет выбросов опасных веществ на этих предприятиях составит не менее 70% от совокупной массы, что соответствует установленному нормативу.
Напомним, что невыполнение или нарушение сроков и требований к установке САКВ влечет административную ответственность и наложение штрафа.
