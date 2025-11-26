Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Королева зоопарка»: пережившая две мировые войны черепаха умерла в 141 год в США

Галапагосская черепаха по кличке Gramma (Бабуля — прим. «ВМ») умерла в зоопарке Сан-Диего, Калифорния, в возрасте 141 года. Она являлась его старейшим обитателем, пишет AP News.

Галапагосская черепаха по кличке Gramma (Бабуля — прим. «ВМ») умерла в зоопарке Сан-Диего, Калифорния, в возрасте 141 года. Она являлась его старейшим обитателем, пишет AP News.

В администрации зоопарка рассказали, что черепаха пережила две мировые войны и правление 20 американских президентов. Сотрудники ласково называли ее «королевой зоопарка». По их словам, Бабуля страдала от возрастных болезней, и когда состояние черепахи ухудшилось, ее пришлось усыпить.

Черепаха прибыла в Калифорнию из зоопарка Бронкса, штат Нью-Йорк, еще до Второй мировой — примерно в 1930 году. Она стала одним из первых представителей своего вида в учреждении.

— Когда мир вокруг менялся, она радовала гостей своей доброй, застенчивой натурой, — говорится в публикации The Guardian.

В дикой природе галапагосские черепахи живут более 100 лет, а в неволе — еще дольше. Рекорд принадлежит черепахе Гарриет, которая смогла прожить 175 лет.

В начале октября тапир-долгожитель Сью из Московского зоопарка умерла в возрасте 37 лет. Эти животные в дикой природе редко доживают до 24 лет, а в неволе продолжительность их жизни составляет около 25−30 лет.

Также в конце прошлого месяца в столичном зоосаде от онкологии скончался серый волк по имени Тарзан.