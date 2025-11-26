Трамп: Россия идет на уступки

Отвечая на вопрос о возможном дедлайне, Трамп отметил, что для него ориентиром является завершение конфликта. Он также сообщил, что его представитель Стив Уиткофф в ближайшую неделю отправится в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер не исключил, что зять Джаред Кушнер может присоединиться к этой поездке, передает издание.