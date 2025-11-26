В Омске вместо ресторана на крыше «Город мастеров» откроется «Белла, красное»

Владелец нового ресторана омский предприниматель Евгений Зинченко. Ранее он планировал открыть заведение в декабре 2024 года, но в итоге сделает это только сейчас. Ранее у бизнесмена работал в Омске ныне уже закрывшийся бар «Саша, белое» на улице Ленина.