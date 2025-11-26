В Омске вместо ресторана на крыше «Город мастеров» откроется «Белла, красное»

На проспекте Карла Маркса в Омске, недалеко от бывшего магазина «Юный техник», вскоре откроется винный ресторан «Белла, красное». Ранее в этом месте работал ресторан «Город мастеров» с площадкой в том числе на крыше.
Рядом со зданием уже поставили вывеску с названием заведения, на его сайте появился анонс «Скоро открытие».
Как сообщил «Новый Омск» со ссылкой на свои источники, открытие пройдет уже на текущей неделе.
Владелец нового ресторана омский предприниматель Евгений Зинченко. Ранее он планировал открыть заведение в декабре 2024 года, но в итоге сделает это только сейчас. Ранее у бизнесмена работал в Омске ныне уже закрывшийся бар «Саша, белое» на улице Ленина.
