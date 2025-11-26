+5,8 градусов: на станции Уфа-Дема был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха

Вчера, 25 ноября, на аэрологической станции Уфа-Дема был зафиксирован новый абсолютный температурный максимум для этого дня. Столбик термометра поднялся до отметки +5,8 градусов, что превышает предыдущий рекорд 2024-го, составлявший +4,4 градуса.
По данным метеорологов, вчера днем по территории Башкирии температура воздуха повышалась до +3, +8 градусов. Самый высокий показатель +8,0 градусов был зарегистрирован на метеостанции Акъяр в Хайбуллинском районе.
На 26 ноября синоптики прогнозируют погоду без существенных осадков, однако в отдельных районах ожидается гололед, а на дорогах — гололедица. Ветер западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит 0, −5 градусов, днем — −1, +4 градуса.
27 и 28 ноября местами прогнозируется небольшой мокрый снег, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер западный с переходом на южный умеренный. Температура воздуха ночью ожидается в пределах 0, −5 градусов, при прояснениях до −10 градусов, днем — −2, +3 градуса.
