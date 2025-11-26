В Ноябрьске возводят новые школьные корпуса. Фото

Новый корпус школы № 3 площадью более 9 тысяч квадратных метров будет включать 20 учебных кабинетов, специализированные классы для занятий робототехникой и иностранным языком, актовый и спортивный залы. В школе № 6 возводится трехэтажный блок площадью свыше 11 тысяч квадратных метров, где завершается утепление фасада и монтаж витражей. Оба корпуса будут соединены с основными зданиями школ теплыми переходами. Все образовательные объекты находятся под постоянным контролем регионального Госстройнадзора.