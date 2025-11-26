В Ноябрьске возводят новые школьные корпуса. Фото

В Ноябрьске продолжаются работы по строительству учебных блоков для школ.
В Ноябрьске (ЯНАО) активно продолжаются работы по строительству новых учебных корпусов для школ № 3 и № 6, каждый из которых сможет принять 500 учеников начальных классов. Сейчас строители завершают отделку фасадов и ведут внутренние работы, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
"В восьмом микрорайоне Ноябрьска продолжается возведение одной из крупнейших школ округа — на 1200 мест. Сейчас строители ведут монтаж инженерных систем, — отмечается в сообщении ведомства.
Новый корпус школы № 3 площадью более 9 тысяч квадратных метров будет включать 20 учебных кабинетов, специализированные классы для занятий робототехникой и иностранным языком, актовый и спортивный залы. В школе № 6 возводится трехэтажный блок площадью свыше 11 тысяч квадратных метров, где завершается утепление фасада и монтаж витражей. Оба корпуса будут соединены с основными зданиями школ теплыми переходами. Все образовательные объекты находятся под постоянным контролем регионального Госстройнадзора.
Ранее URA.RU сообщало, что утвержденные дополнительным соглашением сроки строительства школы в восьмом микрорайоне снова продлены до сентября 2026 года. Как сообщили в окружном депстрое, подрядчик АО «Тюменьтел» сдаст школу к концу 2026 года. Кроме этого, окружные власти не могут найти исполнителя на монтаж сетей водоотведения на объекте.
Новый корпус школы № 6 Новый корпус школы № 3.