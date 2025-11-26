Ричмонд
Полная повестка Всебелорусского народного собрания обнародована в Беларуси

Зампред ВНС Косинец раскрыл, что обсудят на заседании в декабре.

Источник: Комсомольская правда

Стала известна повестка второго заседания VII Всебелорусского народного собрания, пишет БелТА.

Повестку утвердило 25 ноября соответствующее постановление президиума ВНС.

Напомним, Всебелорусское народное собрание состоится в Минске 18 и 19 декабря.

И по словам заместителя председателя ВНС Александра Косинца, в первый день заседания с Посланием к белорусскому народу и парламенту выступит президент Беларуси Александр Лукашенко. Так как согласно обновленной Конституцией ежегодные послания белорусского президента заслушиваются только на площадке ВНС.

Во второй день собрания будет утверждена программы социально-экономического развития Беларуси на 2026−2030 годы, которую представит премьер-министр республики. Также премьер отчитается о выполнении программы предыдущей пятилетки.

— Программа социально-экономического развития сейчас будет принята непосредственно перед началом очередного пятилетнего цикла, а не в тот период, когда он уже начался, как это было ранее, — обратил внимание Косинец.

Также в повестке ВНС на тайном голосовании предусмотрено избрание члена президиума ВНС вместо Константина Бурака, который в апреле 2025-го был назначен помощником президента — инспектором по Гродненской области. Еще на заседании рассмотрят кадровые вопросы Конституционного и Верховного судов и вопросы финансирования собрания.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег Всебелорусское народное собрание от конфликта с президентом: «Если начнет конфликтовать — это беда».

