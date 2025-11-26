Yonhap: Южная Корея может передать Польше старую подлодку

Речь идёт о подлодке «Чан Бого», построенной в 1991 году в Германии. Она находящийся в составе ВМС Южной Кореи с 1992 года и будет выведена из эксплуатации в конце 2025 года. За время службы субмарина прошла около 633 тысяч километров. С 2024 года лодка использовалась преимущественно для обучения экипажей и технического персонала.