Yonhap: Южная Корея может передать Польше старую подлодку

Подводная лодка «Чан Бого», которую может получить польская компания, была построена в 1991 году.

Источник: Аргументы и факты

Южнокорейское Минобороны рассматривает возможность бесплатной передачи Польше старой подводной лодки с целью поддержать коммерческую заявку оборонной компании Hanwha Ocean на участие в польской программе Orka. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники в вооружённых силах РК.

Речь идёт о подлодке «Чан Бого», построенной в 1991 году в Германии. Она находящийся в составе ВМС Южной Кореи с 1992 года и будет выведена из эксплуатации в конце 2025 года. За время службы субмарина прошла около 633 тысяч километров. С 2024 года лодка использовалась преимущественно для обучения экипажей и технического персонала.

В сентябре польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Варшава планирует до конца года определиться с заказом нескольких подводных лодок в рамках программы Orka, где в тендере также участвует компания Hanwha Ocean.

Хотя Минобороны Южной Кореи официально не подтвердило передачу «Чан Бого», ведомство отметило, что субмарина может быть использована «в интересах экспорта оборонной продукции и укрепления военно-технического сотрудничества».

Ранее стало известно, что в южнокорейском Пусане задержали рыболовецкое судно РФ.

