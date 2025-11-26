Духовный лидер Шахи сделал предсказание о 3I/ATLAS и последнем дне Земли

Пакистанский духовный лидер и мистик Риаз Ахмед Гохар Шахи предсказал последний день Земли в конце 2025 года из-за столкновения с кометой, об этом он написал еще 25 лет назад в своем труде «Религия Бога», материал из Daily Mail перевел aif.ru.
«Комета была отправлена к Земле для полного уничтожения. Ожидается, что комета упадёт на Землю в ближайшие 20−25 лет. Это будет последний день этого мира», — писал Шахи в 2000 году.
Последователи лидера утверждали, что это произойдет из-за морального упадка человечества, бесконечных военных действий и угрозы ядерного конфликта.
Автор материала подчеркивает, что в Пакистане заявления Шахи привели к обвинениям его в богохульстве и общенациональному запрету на его книги в 2000 году.
В 2001 году лидер таинственно исчез, когда приехал в Лондон. Последователи считают, что он может быть до сих пор жив.
Напомним, к нашей планете летит комета-НЛО — 3I/ATLAS. Ее обнаружили в начале июля 2025 года, она несется к Земле с огромной скоростью и по необычной траектории. Ученый из Гарварда Ави Леб заявлял, что это — НЛО, потому что его поведение отличается от поведения обычных комет. К Земле объект подлетит в середине декабря.
Ранее NASA смогло выяснить, чем на самом деле является комета-НЛО 3I/ATLAS.