Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Духовный лидер Шахи сделал предсказание о 3I/ATLAS и последнем дне Земли

По словам Шахи, Бог посылает комету для столкновения с Землей, потому что люди слишком отклонились от духовных истин.

Пакистанский духовный лидер и мистик Риаз Ахмед Гохар Шахи предсказал последний день Земли в конце 2025 года из-за столкновения с кометой, об этом он написал еще 25 лет назад в своем труде «Религия Бога», материал из Daily Mail перевел aif.ru.

«Комета была отправлена к Земле для полного уничтожения. Ожидается, что комета упадёт на Землю в ближайшие 20−25 лет. Это будет последний день этого мира», — писал Шахи в 2000 году.

Последователи лидера утверждали, что это произойдет из-за морального упадка человечества, бесконечных военных действий и угрозы ядерного конфликта.

Автор материала подчеркивает, что в Пакистане заявления Шахи привели к обвинениям его в богохульстве и общенациональному запрету на его книги в 2000 году.

В 2001 году лидер таинственно исчез, когда приехал в Лондон. Последователи считают, что он может быть до сих пор жив.

Напомним, к нашей планете летит комета-НЛО — 3I/ATLAS. Ее обнаружили в начале июля 2025 года, она несется к Земле с огромной скоростью и по необычной траектории. Ученый из Гарварда Ави Леб заявлял, что это — НЛО, потому что его поведение отличается от поведения обычных комет. К Земле объект подлетит в середине декабря.

Ранее NASA смогло выяснить, чем на самом деле является комета-НЛО 3I/ATLAS.