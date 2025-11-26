Духовный лидер Шахи сделал предсказание о 3I/ATLAS и последнем дне Земли

Напомним, к нашей планете летит комета-НЛО — 3I/ATLAS. Ее обнаружили в начале июля 2025 года, она несется к Земле с огромной скоростью и по необычной траектории. Ученый из Гарварда Ави Леб заявлял, что это — НЛО, потому что его поведение отличается от поведения обычных комет. К Земле объект подлетит в середине декабря.