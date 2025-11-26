Жителям РФ рассказали, как восстановить интернет по возвращении в страну

Российские операторы связи начали рассылать СМС с инструкциями по восстановлению мобильного интернета. Для подключения требуется пройти тест, подтверждающий, что сим-картой пользуется человек.
По данным Минцифры, с ноября операторы тестируют суточный «период охлаждения» для абонентов, которые въезжают в Россию из-за рубежа. Пока личность не подтверждена, мобильный интернет и СМС остаются недоступными. Мера связана с борьбой с беспилотниками: система должна исключить возможность использования сим-карт в технических целях.
Абоненты «большой тройки» получают ссылку на страницу проверки. Каждый оператор использует собственный механизм. В одном случае требуется собрать пазл, перемещая бегунок; без теста доступ восстановится только через сутки. Другой оператор, кроме пазла, запрашивает код из СМС. Третий предлагает просто обновить страницу на сайте, после чего доступ возвращается автоматически. Перед процедурой абонентам рекомендуют отключить Wi-Fi, убедиться, что выбрана правильная сеть, и что сим-карта не подключена к чужому оператору.
Операторы заверяют, что после успешной проверки мобильный интернет и СМС возобновятся в течение пяти минут. Информация об этом поступит в виде служебного сообщения.
Ранее компании предупреждали о временных ограничениях доступа, уточняя, что сервисы из «белого списка» продолжат работу.
