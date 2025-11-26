Жителям РФ рассказали, как восстановить интернет по возвращении в страну

Абоненты «большой тройки» получают ссылку на страницу проверки. Каждый оператор использует собственный механизм. В одном случае требуется собрать пазл, перемещая бегунок; без теста доступ восстановится только через сутки. Другой оператор, кроме пазла, запрашивает код из СМС. Третий предлагает просто обновить страницу на сайте, после чего доступ возвращается автоматически. Перед процедурой абонентам рекомендуют отключить Wi-Fi, убедиться, что выбрана правильная сеть, и что сим-карта не подключена к чужому оператору.