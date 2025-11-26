В Перми увековечили память первого ректора института культуры. Фото

«Это действительно памятное событие. Зинаида Егоровна посвятила 20 лет жизни ПГИК. Всегда прекрасно понимаешь, как тяжело начинать с нуля. Но вдвойне гордишься тем, что в Пермском крае жили и работали женщины, которые на своих хрупких плечах создавали такие сложные проекты», — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Глава региона добавил, что выпускники института известны не только в Пермском крае. Их знают во всей России и за рубежом.