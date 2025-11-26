Беларусь примет участие в производстве новейшего истребителя Су-75 Checkmate РФ

На данный момент Госкомвоенпром прорабатывает участие в проекте создания легкого тактического самолета Су-75 Checkmate совместно с Россией. Такое предложение поступило в апреле 2025-го от российского «Рособоронэкспорта». Экспертное обсуждение проекта по созданию Су-75 Checkmate проходило в мае 2025-го в рамках специализированной выставки MILEX-2025.