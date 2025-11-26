Ричмонд
Беларусь примет участие в производстве новейшего истребителя Су-75 Checkmate РФ

Беларусь подключится к созданию тактического самолета Су-75 Checkmate вместе с Россией.

Источник: Комсомольская правда

В Госкомвоенпроме сообщили, что Беларусь подключится к работе с Россией над созданием новейшего истребителя Су-75 Checkmate, пишет БелТА.

На данный момент Госкомвоенпром прорабатывает участие в проекте создания легкого тактического самолета Су-75 Checkmate совместно с Россией. Такое предложение поступило в апреле 2025-го от российского «Рособоронэкспорта». Экспертное обсуждение проекта по созданию Су-75 Checkmate проходило в мае 2025-го в рамках специализированной выставки MILEX-2025.

— Сейчас проходят консультации среди специалистов, — уточнили в Госкомвоенпроме.

На данном этапе белорусские представители вместе с российскими авиастроительными заводами разрабатывают перечень деталей и сборочных единиц для самолета. Эти запчасти будут изготовлены «558-м Авиационным ремонтным заводом» и другими структурами Гсокомвоенпрома. Параллельно идет подготовка дорожных карт по проекту.

Ранее Госкомвоенпром сообщал, что Беларусь и Россия создают проект нового истребителя Су-75.

А еще рейсы из Минска запустят в этот город России, где строят новый аэропорт.