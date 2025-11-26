Мошенники перевернули схему обмана: теперь жертвы сами звонят злоумышленникам

В России стремительно распространяется новая схема мошенничества, при которой жертвы сами звонят злоумышленникам. Как выяснила газета «Известия», этот способ обмана стал самым распространенным в последние месяцы. Общий ущерб от него только за июль-сентябрь превысил 65 миллиардов рублей.