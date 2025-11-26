Мошенники перевернули схему обмана: теперь жертвы сами звонят злоумышленникам

В России стремительно распространяется новая схема мошенничества, при которой жертвы сами звонят злоумышленникам. Как выяснила газета «Известия», этот способ обмана стал самым распространенным в последние месяцы. Общий ущерб от него только за июль-сентябрь превысил 65 миллиардов рублей.
Как пояснил руководитель ИБ-направления «Телеком биржи» Александр Блезнеков, новая схема работает эффективнее старых методов. Мошенники больше не тратят ресурсы на обзвон и переговоры с критически настроенными людьми. Вместо этого они организуют массовые рассылки с просьбой перезвонить, что значительно проще и быстрее. Потенциальные жертвы сами набирают номер злоумышленников.
Самыми популярными предлогами для обратного звонка стали уведомления о замене домофонов, проверке счетчиков и проблемах с авторизацией. Аферисты чаще всего представляются сотрудниками служб доставки, управляющих компаний или банков.
Эксперты связывают всплеск схемы с введением ограничений на звонки в мессенджерах. Дополнительным толчком стало требование маркировать исходящие звонки. Теперь даже мобильные номера, используемые для массовых обзвонов, быстро попадают в черные списки.
Ранее KP.RU сообщал, что мошенники начали обманывать россиян, продавая им фиктивные полисы ОСАГО. По данным МВД, злоумышленники принимают оплату, но не передают сведения в страховую компанию. В результате чего документ оказывается недействительным.