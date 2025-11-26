Ричмонд
Элджей избавляется от бизнеса в России

Рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк, прим. URA.RU), бывший супруг Насти Ивлеевой, закрывает свой бизнес в России из-за систематических убытков. Как сообщает telegram-канал, оба коммерческих проекта музыканта — ООО «Итэн дрим» и ООО «Сайонара бойс» — показали негативную финансовую динамику за последние годы.

«Сайонара бойс» завершила 2024 год с убытком 1 млн рублей.

«Компания принесла только убытки — 101 тысячу рублей за четыре года», — пишет telegram-канал SHOT о проекте «Итэн дрим». Звукозаписывающая компания «Сайонара бойс» в 2024 году также показала нулевую выручку при убытке более 1 млн рублей.

Проект по производству безалкогольных напитков и кондитерских изделий так и не был запущен в полноценном режиме. Звукозаписывающий бизнес постепенно сокращал доходы, достигнув нулевых показателей в текущем году.