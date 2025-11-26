В России создали первых голубей-биодронов: как они выглядят и что могут

Разработчики российской компании Neiry создали дистанционно управляемых голубей-биодронов с установленными в их мозг электродами. Они соединены со стимулятором, который размещен в специальном рюкзаке на спине робота-птицы. В нейрочип можно загрузить полетное задание, а оператор может управлять таким голубем, как обычным дроном. Об этом говорится на сайте компании.