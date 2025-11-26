В России создали первых голубей-биодронов: как они выглядят и что могут

Разработчики российской компании Neiry создали дистанционно управляемых голубей-биодронов с установленными в их мозг электродами. Они соединены со стимулятором, который размещен в специальном рюкзаке на спине робота-птицы. В нейрочип можно загрузить полетное задание, а оператор может управлять таким голубем, как обычным дроном. Об этом говорится на сайте компании.
«Голубь-биодрон PJN-1 отличается от обычной птицы только проводом нейроинтерфейса, выступающему из головы, а также рюкзачком с электроникой», — говорят разработчики.
Такую птицу можно будет использовать в поисково-спасательных операциях, а также для экологического и промышленного мониторинга. Благо, говорят в компании, биодроны могут долго летать на большие расстояния. В этом им помогает навесная электроника, заряжающаяся от солнечных батарей.
По словам основателя компании Александра Панова, эту технологию можно распространить и на других птиц. Например, роботы-вороны смогут переносить тяжелые грузы, а альбатросы — мониторить большие морские просторы.
Ранее в Пекинском технологическом институте команда профессора Чжао Цзеляна создала первую в мире пчелу-киборга с контроллером мозга. Этот контроллер весит всего 74 миллиграмма, что легче мешка с нектаром.
Кроме того, технические кудесники из Токийского университета создали робота-орнитоптера весом менее одного грамма. Их прототип — самые настоящие бабочки-парусники. Абсолютная копия насекомого (на пластмассовых крыльях робота даже воспроизведен рисунок) позволит изучить биомеханику полета этих насекомых.
А недавно в китайском парке робот выгулял робопса. На видеозаписи, которая завирусилась в Сети, можно заметить как человекоподобный механизм бродит по собачьей площадке, ведя на поводке металлического щенка. Зрители с интересом наблюдают за тем, как робот ведет робота-щенка по траве.
