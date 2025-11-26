В Пермском крае трагически погиб глава территориального отдела

«В 1985 году после окончания учебного заведения Андрей Ключарев был направлен по распределению в село Романово. На протяжении многих лет он внес значительный вклад в жизнь местного сообщества. Его профессиональная деятельность началась с должности инженера-механика в местном совхозе, впоследствии он занимал посты заместителя главы администрации Романовского сельского поселения и директора коммунального предприятия», — сообщает местная мэрия в соцсети «ВКонтакте».