Из резервного фонда выделят 19 млн рублей на помощь пострадавшим при воздушной атаке в Таганроге

Городские власти Таганрога готовят документы для выделения 19 миллионов рублей из резервного фонда на помощь жителям, пострадавшим от атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Средства предназначены для компенсации ущерба и поддержки пострадавших. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в двухэтажном доме на улице Инструментальной, где в восьми квартирах 15 человек полностью утратили свое имущество. Еще одна квартира была разрушена в другом здании. Оба этих дома признаны аварийными и подлежат сносу. Всех жителей расселят в новые квартиры, а муниципалитет компенсирует им расходы на временное проживание.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!