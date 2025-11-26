Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из резервного фонда выделят 19 млн рублей на помощь пострадавшим при воздушной атаке в Таганроге

Из-за атаки БПЛА в Таганроге 15 человек полностью утратили свое имущество.

Источник: Комсомольская правда

Городские власти Таганрога готовят документы для выделения 19 миллионов рублей из резервного фонда на помощь жителям, пострадавшим от атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Средства предназначены для компенсации ущерба и поддержки пострадавших. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в двухэтажном доме на улице Инструментальной, где в восьми квартирах 15 человек полностью утратили свое имущество. Еще одна квартира была разрушена в другом здании. Оба этих дома признаны аварийными и подлежат сносу. Всех жителей расселят в новые квартиры, а муниципалитет компенсирует им расходы на временное проживание.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше