ВС РФ нанесли удары по объектам ВМС Украины в Одесской области, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
По его данным, удары были нанесены во вторник и утром в среду. Были уничтожены объекты ВМС Украины, склады под Одессой.
Также в Харькове и Харьковской области поражены цеха по сборке беспилотников, позиции ПАО и транспортные узлы на выезде из Харькова в города Полтава и Чугуев.
Лебедев также сообщил, что в Запорожье под удар попала крупная военная база ВСУ.