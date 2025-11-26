Какие налоговые льготы и вычеты доступны россиянам в 2025 году

До 1 декабря 2025 года россияне должны заплатить налоги на транспорт, землю и недвижимость. Но многие могут платить меньше или вовсе не платить.
Уплатить имущественные налоги за 2024 год нужно до 1 декабря 2025 года. При этом не все знают, что имеют право на льготы или вычеты. Об этом рассказал генеральный директор ЕЮС Андрей Голощапов. По его словам, закон освобождает от уплаты или снижает налог для отдельных категорий граждан.
Большинство работающих россиян могут использовать стандартные налоговые вычеты. Кроме того, каждый вправе вернуть часть денег, потраченных на обучение, лечение, благотворительность или пенсионные взносы. При покупке жилья можно получить до 260 тысяч рублей, а при продаже имущества — оформить имущественный вычет.
На земельный налог распространяется льгота: кадастровая стоимость участка уменьшается на 600 квадратных метров. Полностью от всех имущественных налогов освобождены Герои Советского Союза и России, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие и другие льготные категории.
Уточнить, положены ли вам льготы, и подать заявление можно на сайте местного отделения Федеральной налоговой службы.