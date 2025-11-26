Какие налоговые льготы и вычеты доступны россиянам в 2025 году

Уплатить имущественные налоги за 2024 год нужно до 1 декабря 2025 года. При этом не все знают, что имеют право на льготы или вычеты. Об этом рассказал генеральный директор ЕЮС Андрей Голощапов. По его словам, закон освобождает от уплаты или снижает налог для отдельных категорий граждан.