Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская ракета «Ангара-1.2» успешно стартовала с космодрома Плесецк

25 ноября ракета-носитель вывела военные спутники на расчетную орбиту.

Источник: Комсомольская правда

25 ноября с космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель «Ангара-1.2». Ракета полностью собрана на омском предприятии «Полет». Пуск выполнил боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил РФ.

Ракета в штатном режиме вывела на орбиту космические аппараты в интересах Министерства обороны России. Сразу после старта «Ангара-1.2» была принята на сопровождение средствами наземного комплекса управления.

Отметим, что это уже второй запуск «Ангары» за последние три месяца — предыдущий состоялся 21 августа 2024 года и также был осуществлен в интересах Минобороны.

Ранее мы писали, что омич распространял фейки, пытался подкупить полицейских и получил приговор.