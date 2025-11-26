Омская ракета «Ангара-1.2» успешно стартовала с космодрома Плесецк

25 ноября с космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель «Ангара-1.2». Ракета полностью собрана на омском предприятии «Полет». Пуск выполнил боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил РФ.
Ракета в штатном режиме вывела на орбиту космические аппараты в интересах Министерства обороны России. Сразу после старта «Ангара-1.2» была принята на сопровождение средствами наземного комплекса управления.
Отметим, что это уже второй запуск «Ангары» за последние три месяца — предыдущий состоялся 21 августа 2024 года и также был осуществлен в интересах Минобороны.
