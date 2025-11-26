Смерть на темной дороге в Башкирии: «Гранта» насмерть сбила пешехода

ГАИ обратилась к пешеходам с призывом носить световозвращающие элементы на одежде в темное время суток и переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности. Ведомство призвало всех участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.