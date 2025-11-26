Смерть на темной дороге в Башкирии: «Гранта» насмерть сбила пешехода

Вчера вечером, 25 ноября, в Зианчуринском районе Башкирии на первом километре автодороги Исянгулово-Мраково произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики, 36-летний водитель Lada Granta сбил пешехода.
38-летний мужчина, по словам водителя, двигался по дороге в попутном направлении. В результате наезда пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.
ГАИ обратилась к пешеходам с призывом носить световозвращающие элементы на одежде в темное время суток и переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности. Ведомство призвало всех участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
