Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смерть на темной дороге в Башкирии: «Гранта» насмерть сбила пешехода

В Башкирии Lada Granta сбила насмерть 38-летнего пешехода.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 25 ноября, в Зианчуринском районе Башкирии на первом километре автодороги Исянгулово-Мраково произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики, 36-летний водитель Lada Granta сбил пешехода.

38-летний мужчина, по словам водителя, двигался по дороге в попутном направлении. В результате наезда пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

ГАИ обратилась к пешеходам с призывом носить световозвращающие элементы на одежде в темное время суток и переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности. Ведомство призвало всех участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.