В Самаре отказали застройщикам в сокращении машиномест в новых домах

Андрей Грачев, министр градостроительной политики Самарской области, рассказал, что будет с нормативом по парковкам при строительстве новых домов. Ранее в регионе действовал норматив — одно машиноместо на квартиру. В 2025 году появилось предложение сделать норматив дифференцированным, так как в разных домах ситуации с транспортом отличается — где-то есть общественный транспорт, а где-то без машины не обойтись.
На урбан-ток-шоу, которое прошло 25 ноября, Андрей Грачев отметил, что многие застройщики считают действующий норматив чрезмерным и просят его сократить. По его словам, количество парковок напрямую зависит от развития общественного транспорта.
В региональные нормативы градостроительного проектирования хотят заложить формулу по расчету парковочных мест. При этом саму формулировку отклонении по парковкам власти называют несуществующей. Есть такое понятие как отклонение от параметров строительства, но парковки к строительству отношения не имеют, пишет Волга Ньюс.