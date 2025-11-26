В Самаре отказали застройщикам в сокращении машиномест в новых домах

Андрей Грачев, министр градостроительной политики Самарской области, рассказал, что будет с нормативом по парковкам при строительстве новых домов. Ранее в регионе действовал норматив — одно машиноместо на квартиру. В 2025 году появилось предложение сделать норматив дифференцированным, так как в разных домах ситуации с транспортом отличается — где-то есть общественный транспорт, а где-то без машины не обойтись.