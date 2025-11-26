Таксист спас от мошенников накопления пожилой жительницы Красноярска

Таксисту поступил заказ забрать в Красноярске посылку и отвезти ее в Новосибирск. Когда он приехал на указанный адрес, то заметил, что женщина нервничала во время передачи сумки. Она также не ответила на вопрос, насколько хорошо знает адресата. Впоследствии житель Ачинска увидел в сумке крупную сумму денег. Он отвез ее в полицию.