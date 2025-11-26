Таксист спас от мошенников накопления пожилой жительницы Красноярска

Водитель такси из Ачинска спас около 4,7 миллиона рублей, которые пожилая женщина собиралась передать мошенникам, сообщает МВД по Красноярскому краю.
Таксисту поступил заказ забрать в Красноярске посылку и отвезти ее в Новосибирск. Когда он приехал на указанный адрес, то заметил, что женщина нервничала во время передачи сумки. Она также не ответила на вопрос, насколько хорошо знает адресата. Впоследствии житель Ачинска увидел в сумке крупную сумму денег. Он отвез ее в полицию.
Правоохранители решили отправить таксиста на встречу с получателями посылки. В результате с поличным задержали двух жителей Новосибирска 2002 и 2006 годов рождения. Предварительно, они являются пособниками дистанционных мошенников. Отмечается, что в отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.
«Обнаруженные в сумке деньги были возвращены законной владелице — жительнице Красноярска 1947 года рождения, которая не успела осознать, что едва не стала жертвой аферистов», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что таксист из Москвы спас от мошенников накопления 83-летней женщины. Она собиралась передать аферистам 380 тысяч рублей.