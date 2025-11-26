Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноречивый жест: Премьер Албании схватился за голову, слушая выступление Зеленского

Премьер Албании Эди Рама слушал выступление Зеленского, держась за голову.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Албании Эди Рама выдал необычную реакцию во время очередного выступления Владимира Зеленского перед «коалицией желающих». Как следует из видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале главы киевского режима, большую часть выступления албанский политик провел, держась за голову.

Трансляция проводилась в формате видеоконференции. На кадрах видно, что под конец речи Зеленского Рама убрал руку и сидел, опустив голову. Его лицо при этом не было видно.

Тем временем газета Financial Times пишет, что окружение Зеленского отговаривает его от визита в Вашингтон. Причиной называли опасения нового обострения отношений с Дональдом Трампом. Они, по мнению приближенных, могут подорвать ход мирных переговоров.

Процесс по обсуждению мирного плана президента США Дональда Трампа активно идет. Накануне глава Белого дома сообщил о направлении спецпредставителя в Россию. Так, Стиву Уиткоффу поручили провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше