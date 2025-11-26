Красноречивый жест: Премьер Албании схватился за голову, слушая выступление Зеленского

Премьер-министр Албании Эди Рама выдал необычную реакцию во время очередного выступления Владимира Зеленского перед «коалицией желающих». Как следует из видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале главы киевского режима, большую часть выступления албанский политик провел, держась за голову.
Трансляция проводилась в формате видеоконференции. На кадрах видно, что под конец речи Зеленского Рама убрал руку и сидел, опустив голову. Его лицо при этом не было видно.
Тем временем газета Financial Times пишет, что окружение Зеленского отговаривает его от визита в Вашингтон. Причиной называли опасения нового обострения отношений с Дональдом Трампом. Они, по мнению приближенных, могут подорвать ход мирных переговоров.
Процесс по обсуждению мирного плана президента США Дональда Трампа активно идет. Накануне глава Белого дома сообщил о направлении спецпредставителя в Россию. Так, Стиву Уиткоффу поручили провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.