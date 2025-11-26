Самарканд станет больше: город расширят за счет районов области

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Территорию Самарканда расширят на 17,5 тыс. гектаров. Об этом стало известно в ходе внеочередной сессии Самаркандского областного Кенгаша народных депутатов с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Глава республики подчеркнул, что Самарканд удалось превратить в привлекательную территорию как для населения и предпринимателей, так и для туристов и инвесторов:
за последние 8 лет в область привлекли инвестиции в размере $12 млрд;
создали 600 тыс. постоянных рабочих мест;
число предпринимателей увеличилось вдвое;
количество производственных предприятий выросло в 1,5 раза, объем промышленности — в 1,7 раза;
число предприятий с годовым оборотом свыше 100 млрд сумов достигло 81;
инвесторы из 55 стран начали свою деятельность в регионе, а количество предприятий с иностранным участием приблизилось к 700;
сектор услуг ежегодно растет на 15%, и в этом году объем услуг достигнет 75 трлн сумов.
Кроме того, в 2024 году и за последние десять месяцев здесь построили 15 млн квадратных метров жилья и коммерческих объектов. Самаркандские строители ежегодно возводят 4,5 млн квадратных метров зданий и сооружений по всей республике.
Валовой региональный продукт области вырос с 23 трлн сумов в 2016-м до 120 трлн сумов в нынешнем году.
За этот период построили 3 200 километров водопроводных и канализационных сетей на 2 трлн сумов.
«17,5 тысячи гектаров территорий Окдарё, Пайарыкского, Пастдаргомского, Тайлакского и Самаркандского районов будут присоединены к городу Самарканду. В результате население города увеличится с 604 тысяч до 882 тысяч человек», — говорится в сообщении.
Чтобы удовлетворить растущий спрос на современное жилье выбрали три крупных самаркандских массива: на массиве «Ширин» построят жилье для 180 тыс. человек, на «Темирйул орти» — для 100 тыс., на «Корасув-2» — для 30 тыс.
Здесь возведут свыше 700 современных многоквартирных домов, школы, детские сады, вуз, больницу, современные бизнес- и торговые центры, гостиницы и зоны отдыха. Совместно с испанскими инвесторами в формате ГЧП обновят канализационную систему.
Для сокращения движения грузового транспорта по городу, вдоль магистрали, проходящей через Акдарью, Тайлак и Самаркандский район, построят четыре логистических центра.
Президент отметил, что для выполнения всех поставленных задач области необходим руководитель, современно мыслящий, способный системно анализировать проблемы и предлагать инновационные решения.
Исходя из этого, Шавкат Мирзиёев предложил на должность хокима Самаркандской области кандидатуру Адиза Бобоева, исполняющего обязанности хокима области.
По результатам голосования Адиза Бобоева утвердили на должность главы администрации региона.
Глава республики посетил Самаркандскую область для ознакомления с ходом социально-экономических реформ и определения предстоящих задач.