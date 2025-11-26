Ричмонд
Умер художник, автор «Аватара» и «Левиафана» Тимоти Эпп

Американский удожник-абстракционист Тимоти Эпп скончался в возрасте 78 лет.

Умер известный американский художник-абстракционист Тимоти Эпп, сообщает The Banner.

Среди наиболее известных работ Эппа — «Аватар», «Левиафан», «Крестоносец».

Художнику было 78 лет. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание. Дата и место проведения прощальной церемонии с Эппом не уточняются.

Эпп родился в Огайо в 1947 году. В 1970 году он получил степень бакалавра изящных искусств в университете штата, после чего получил степень магистра в университете в Филадельфии.

В 1988 году состоялась первая персональная выставка художника. Последняя его выставка прошла в прошлом году.

Работы Тимоти Эппа хранятся в коллекциях разных музеев.

Кроме художественной деятельности, Эпп занимался преподаванием, публицистикой и выступал с лекциями. Кроме того, он был музейным куратором и художественным критиком.