Новая набережная в Челябинске появится в 2026 году

В Челябинске в следующем году планируют благоустроить новый участок набережной реки Миасс. В прогулочную зону превратят территорию между Свердловским проспектом и улицей Северо-Крымской.
— Появятся площадки, освещение, малые архитектурные формы, в общем-то все стандартно, — рассказал мэр Алексей Лошкин.
Глава города уточнил, что работы на участке планировали начать еще в прошлом году. Но выяснилось, что коммунальные сети, которые находятся рядом с рекой, требуют замены. В том числе нужно было обновить канализационный коллектор, собирающий стоки со всего Северо-Запада. Сейчас ремонт сетей подходит к концу, поэтому можно будет приступить к благоустройству.