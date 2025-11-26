Ричмонд
Новая набережная в Челябинске появится в 2026 году

Мэр Лошкин объяснил, почему в Челябинске отложили благоустройство новой набережной.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске в следующем году планируют благоустроить новый участок набережной реки Миасс. В прогулочную зону превратят территорию между Свердловским проспектом и улицей Северо-Крымской.

— Появятся площадки, освещение, малые архитектурные формы, в общем-то все стандартно, — рассказал мэр Алексей Лошкин.

Глава города уточнил, что работы на участке планировали начать еще в прошлом году. Но выяснилось, что коммунальные сети, которые находятся рядом с рекой, требуют замены. В том числе нужно было обновить канализационный коллектор, собирающий стоки со всего Северо-Запада. Сейчас ремонт сетей подходит к концу, поэтому можно будет приступить к благоустройству.