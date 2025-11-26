Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один из пострадавших при воздушной атаке на Таганрог доставлен в ростовскую больницу

В Таганроге четверо пострадавших от атаки БПЛА отказались от госпитализации.

Источник: Комсомольская правда

В результате ночной атаки БПЛА на Таганрог различные ранения получили 12 человек. Трое из них скончались от травм, несовместимых с жизнью. Для оказания специализированной помощи один из раненых был транспортирован в медицинское учреждение Ростова-на-Дону. Четыре человека после оказания им неотложной медицинской помощи отказались от госпитализации. Об этом сообщил губернатор.

Инцидент также повлек значительные разрушения. В Таганроге повреждены жилые дома и социальные объекты. Один из многоквартирных домов восстановлению не подлежит, и его жильцы будут расселены в новое жилье. Десятки частных домов повреждены в Неклиновском районе. В настоящее время аварийные бригады работают на месте, восстанавливая нарушенные электроснабжение и газоснабжение.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше