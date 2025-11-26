Один из пострадавших при воздушной атаке на Таганрог доставлен в ростовскую больницу

В результате ночной атаки БПЛА на Таганрог различные ранения получили 12 человек. Трое из них скончались от травм, несовместимых с жизнью. Для оказания специализированной помощи один из раненых был транспортирован в медицинское учреждение Ростова-на-Дону. Четыре человека после оказания им неотложной медицинской помощи отказались от госпитализации. Об этом сообщил губернатор.
Инцидент также повлек значительные разрушения. В Таганроге повреждены жилые дома и социальные объекты. Один из многоквартирных домов восстановлению не подлежит, и его жильцы будут расселены в новое жилье. Десятки частных домов повреждены в Неклиновском районе. В настоящее время аварийные бригады работают на месте, восстанавливая нарушенные электроснабжение и газоснабжение.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!