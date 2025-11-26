Автобус № 34 в Самаре пустили в объезд из-за ремонта в историческом центре города

На пересечении улиц Фрунзе и Некрасовская в историческом центре Самары идут ремонтные работы. Из-за этого изменился маршрут автобуса № 34 в направлении из города, рассказали в городском департаменте транспорта.
«Объезд проходит по улицам Куйбышева, Льва Толстого, Фрунзе», — утонила пресс-служба дептранса.
Сроки завершения этих работ не уточняют.
Напомним, что в Самаре начался ремонт трамвайных путей на пересечении с рядом улиц. Из-за этого несколько перекрестков перекрывают по ночам. Ориентировочно, работы завершат к