Премьер Албании Эди Рама слушал выступление Зеленского, схватившись за голову

Во время видеовыступления украинского лидера Владимира Зеленского на заседании «коалиции желающих» наблюдатели отметили необычное поведение премьер-министра Албании Эди Рамы. Отмечается, что большую часть обращения политик держался за голову, а в конце опустил ее, скрыв выражение лица от камеры.

Реакция Рамы может отражать общее настроение внутри объединения. Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен называл объединение «коалицией ожидающих», ссылаясь на отсутствие ощутимого прогресса. Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник также выражал озабоченность снижением внимания партнеров к позиции Киева.

Такие видеовстречи демонстрируют сложности Украины в поисках международной поддержки. Невербальные сигналы участников становятся важным индикатором реальной эффективности дипломатических усилий украинского руководства.

«МК» подчеркивает, что положение усугубляется открытой критикой авторитетных международных специалистов, сомневающихся в способности коалиции достигать заявленных целей и обеспечивать поддержку Киева в долгосрочной перспективе.

Ранее Вашингтон остановил финансирование конфликта на Украине. С соответствующей инициативой выступил американский лидер Дональд Трамп. До этого политик утверждал, что США только получают деньги за поставки оружия через НАТО.

