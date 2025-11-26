Массовые отключения электричества продолжаются: Где в Кишиневе люди останутся без света — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о запланированных отключениях электроэнергии в среду, 26 ноября 2025.
Центр.
Ул. А. Космеску, 25A, Г. Асаки, 23 — с 09:00 до 17:00.
Шт. чел Маре, 12 — с 09:10 до 16:15.
Ул. Измаил, 96/1 — с 09:30 до 17:00.
Чеканы.
Ул. Будэй, 1−13, 19, 2B, 6−12, 12A, 19, Д. Рошие, 18, Мэлэешть, 14, Н. Григореску, 1, 20, 21, 27, Отоваска, 1/1, 17, П. Ыналт, 1−15, 2, 2A, 8, 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14/2, 14/3, 16, 18, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 22, 9999 — с 08:50 до 16:00.
Ул. Колоница, 334 — с 09:00 до 16:00.
Рышкановка.
Ул. А. Дога, 29, 31, 33, 35, 35/1, Д. Рышкану, 8, 10, 12, 12B, 12V, 14, 14A, Т. Владимиреску, 1, 1B, 3, 999 — с 11:00 до 16:00.
Ул. А. Руссо, 12, Н. Димо, 5/4, 7/2, 13, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/6, 13/7a, 13A, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 17/5 — с 09:20 до 16:00.
