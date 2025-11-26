История Дня матери в России: путь от традиции скаутов до указа президента

В СССР не было отдельного праздника для матерей, поэтому многие люди поздравляли их 8 марта — в Международный женский день. Первой попыткой учредить такое торжество стала инициатива школьной учительницы из Азербайджанской ССР Эльмиры Гусейновой. 30 октября 1988 года она отпраздновала его вместе со своими учениками в школе № 228 города Баку. Тогда же во многих газетах было опубликовано ее обращение с призывом сделать это торжество ежегодным, а сценарий его празднования напечатали в журнале «Воспитание школьников». День матери стал ежегодным для Баку, а позже и для Ставрополя, куда переехала Гусейнова.