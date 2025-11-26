История Дня матери в России: путь от традиции скаутов до указа президента

Ежегодно в последнее воскресенье ноября в РФ официально отмечается День матери. В 2025 году он выпадает на 30 ноября. Историю появления и установления этого праздника в России рассказывает «Вечерня Москва».
Российская империя: скауты и английские традиции.
Впервые праздновать День матери в России предложили еще в царские времена. 1 декабря 1915 года его отметили в Первом Петроградском отряде скаутов по инициативе Главного инструктора Рагнара Фернберга, предложившего поддержать аналогичную традицию у английских скаутов. Соответствующее решение было принято в тот же день во время заседания Общества содействия мальчикам-разведчикам.
В официальных документах съезда говорилось, что в этот день скауты должны посвятить своим матерям, сделать им что-нибудь приятное и проявить к ним «свои нежные родственные чувства». В ходе Первого съезда по скаутизму, прошедшего с 26 по 30 декабря 1915 года было принято решение, что этот праздник будут отмечать все формирования русских скаутов. Однако День матери тогда так и не стал популярным среди населения.
СССР: предложение учительницы.
В СССР не было отдельного праздника для матерей, поэтому многие люди поздравляли их 8 марта — в Международный женский день. Первой попыткой учредить такое торжество стала инициатива школьной учительницы из Азербайджанской ССР Эльмиры Гусейновой. 30 октября 1988 года она отпраздновала его вместе со своими учениками в школе № 228 города Баку. Тогда же во многих газетах было опубликовано ее обращение с призывом сделать это торжество ежегодным, а сценарий его празднования напечатали в журнале «Воспитание школьников». День матери стал ежегодным для Баку, а позже и для Ставрополя, куда переехала Гусейнова.
РФ: от регионального уровня к федеральному.
С начала 1990-х годов Дни матери стали проводиться в российских регионах женскими советами, которые объединял Союз женщин России. Первым регионом, который решил официально отметить День матери, стала Якутия. С 1993 года в республике праздник стали справлять в третье воскресенье октября. Также на региональном уровне торжество начали отмечать в Башкирии и Челябинской области.
В сентябре 1997 года с инициативой сделать День матери федеральным праздником выступила депутат Госдумы от КПРФ Алевтина Апарина, а также комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. Цель установления праздника — поддержать бережное отношение к женщине, закрепить семейные устои и отметить значимость матери как самого главного человека в нашей жизни. 30 января 1998 года президент России Борис Ельцин подписал указ, согласно которому День матери отмечается на всей территории РФ в последнее воскресенье ноября.
