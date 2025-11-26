Ученые заявили о снижении уровня речевой культуры в обществе

«Мне кажется очень важным, прежде всего, всему педагогическому сообществу признать задачу развития речевой культуры в качестве важнейшего направления деятельности. На каждом школьном уроке, во внеучебной деятельности важно продумывать диадические решения, которые предполагают развитие у школьников навыков монологического выступления, выстраивания системы аргументации своей позиции, умения вести дискуссию. Важно также и в системе подготовки будущих учителей сформировать навыки речевой культуры у тех, кто еще только готовится войти в школьные классы», — рассказал ректор.