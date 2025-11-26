Ученые заявили о снижении уровня речевой культуры в обществе

Как заявил ректор ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, член-корреспондент РАО Михаил Груздев, чрезмерное использование цифровых сервисов в молодом возрасте препятствует развитию речевых компетенций, а значит, есть риск снижения речевой культуры всего общества.
«Мне кажется очень важным, прежде всего, всему педагогическому сообществу признать задачу развития речевой культуры в качестве важнейшего направления деятельности. На каждом школьном уроке, во внеучебной деятельности важно продумывать диадические решения, которые предполагают развитие у школьников навыков монологического выступления, выстраивания системы аргументации своей позиции, умения вести дискуссию. Важно также и в системе подготовки будущих учителей сформировать навыки речевой культуры у тех, кто еще только готовится войти в школьные классы», — рассказал ректор.
Руководитель проекта, доцент кафедры культурологии ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Наталья Дидковская подчеркнула, что вопросы сохранения языковой культуры напрямую связаны с национальной безопасностью.
«Люди повсеместно стали хуже говорить. Это объясняется многими факторами: и внешним влиянием, и стандартами преподавания речевой культуры, которые тоже снижаются. Поэтому любые проекты, связанные с развитием речевой культуры, особенно у учителей, чрезвычайно важны», — отметила Дидковская.
Она рассказала, что в рамках цикла «Говорим по-русски» с сентября по ноябрь прошли экспертные лекции по культуре речи, риторические батлы, креативные тренинги, мастер-классы, диктант по современному русскому языку, а также «Неконференция», в ходе которой студентам предлагалось креативно представить сложные научные проекты простым языком. Всего в мероприятиях приняли участие более 1500 студентов.
По словам организаторов, все форматы были интегрированы в учебный процесс. «Мы исходили из того, что фестивальные жанры должны быть глубоко инкорпорированы в учебные планы. Наши мастер-классы, риторические батлы и диктант были упакованы в расписание студентов. И мы довольны их заинтересованностью — запрос есть, студентам интересно узнавать о языке в неформальном ключе», — резюмировала Дидковская.
В рамках фестиваля состоялся показ и последующее обсуждение документального фильма о роли русского языка в современном мире. Кроме того, организаторы наградили авторов лучших работ, представленных на «Неконференции».
Студенты подчеркнули, что участие в проекте помогло им по-новому взглянуть на родной язык.
«Казалось бы, мы все знаем русский язык. Что тут еще изучать? Однако фестиваль показал, что есть множество деталей и фактов, которых я не знала», — поделилась студентка третьего курса ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Лия Никифорова.
Ее однокурсница Арина Ломакина отметила высокий уровень вовлеченности: «Было очень много участников. Не только наш филфак, но и другие факультеты были задействованы. Мы вспомнили, почему культура речи важна сегодня».
В завершение фестиваля прошел квиз: студенты соревновались в знании норм современного русского языка, истории языка и речевого этикета. По словам организаторов, формат интеллектуальной игры оказался одним из самых динамичных и привлек большое число участников, а команды продемонстрировали высокий уровень эрудиции и живой интерес к теме речевой культуры.
Практико-ориентированный цикл «Говорим по-русски» прошел в рамках проекта «Будущее моей страны — ответственность принимаю на себя!» при поддержке «Росмолодежь. Гранты».