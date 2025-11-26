Овчинский: в ЗАО по проекту КРТ создадут новые общественные пространства

На западе Москвы, в районах Филевский Парк и Дорогомилово, создадут благоустроенные общественные пространства. Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский, работы будут вестись согласно проекту комплексного развития территории. Ознакомиться с ним можно на портале mos.ru.
«Одна из главных задач комплексного развития территорий — формирование современных комфортных общественных пространств. Один из таких проектов предстоит реализовать на западе столицы. Здесь планируется реорганизовать два участка общей площадью 1,79 гектара», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Овчинский пояснил, что один из участков, подлежащих благоустройству, находится на Сеславинской улице, дом 6А. Здесь планируется высадить деревья и кустарники, установить малые архитектурные формы, а также проложить пешеходные дорожки. При этом база «Жилищник» района Филевский Парк будет сохранена. Второй участок, расположенный на Минской улице, владение 2 Г, станет удобной зоной для прогулок и отдыха, дополняя зеленую зону между парком Победы на Поклонной горе и Минской улицей. Проект будет реализован в течение трех лет.
Участок в районе Филевский Парк находится рядом со станцией «Багратионовская» Филевской линии метро. Второй участок в Дорогомилове расположен недалеко от станций «Минская» Солнцевской линии метро и МЦД-4.
В рамках программы КРТ, направленной на создание привлекательных городских пространств на бывших промзонах и неэффективно используемых участках, в столице реализуется триста тридцать шесть подобных проектов общей площадью более 4,2 тыс. га. Программа реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.
Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы сообщила, что в Можайском районе по программе реновации возведена новостройка площадью более 14 тыс. кв. метров. В доме 121 квартира с улучшенной отделкой, из которых четыре адаптированы для маломобильных граждан. Общая жилая площадь составляет более 7 тыс. кв. м. Дом оборудован подземным паркингом, а детская площадка во дворе имеет резиновое покрытие для безопасности детей.