Овчинский: в ЗАО по проекту КРТ создадут новые общественные пространства

Овчинский пояснил, что один из участков, подлежащих благоустройству, находится на Сеславинской улице, дом 6А. Здесь планируется высадить деревья и кустарники, установить малые архитектурные формы, а также проложить пешеходные дорожки. При этом база «Жилищник» района Филевский Парк будет сохранена. Второй участок, расположенный на Минской улице, владение 2 Г, станет удобной зоной для прогулок и отдыха, дополняя зеленую зону между парком Победы на Поклонной горе и Минской улицей. Проект будет реализован в течение трех лет.