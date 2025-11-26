Метод ускоренной замены сортов винограда разработали на Кубани

Ученые Кубанского государственного аграрного университета разработали уникальную технологию, которая позволит хозяйствам Краснодарского края обновлять сорта винограда значительно быстрее — почти в три раза. Суть инновации заключается в отказе от традиционного выкорчевывания старых кустов в пользу их «перепрививания».
Как сообщают разработчики, новый метод позволит получать урожай желаемого сорта уже на второй год после перепрививки, тогда как ранее полный цикл обновления виноградника занимал от пяти до семи лет.
«Новый метод позволяет сохранить корневую систему взрослых кустов и получать урожай новых сортов уже на второй год», — пояснил ТАСС руководитель проекта, доцент кафедры виноградарства КубГАУ Вячеслав Черкунов.
Технология основана на использовании особых одноглазковых черенков и специализированных инструментов, которые обеспечивают точное и минимально травматичное соединение привоя с подвоем. Это значительно ускоряет процесс и повышает приживаемость растений, минимизируя стресс для кустов.
В настоящее время сотрудники КубГАУ готовятся к внедрению новой технологии на собственных селекционных участках. Это позволит не только доработать методику на практике, но и значительно ускорить вывод перспективных сортов винограда в промышленное производство.