В Петербурге создали алгоритм для улучшения навигации беспилотного транспорта

По данным пресс-службы, ученые ЛЭТИ нашли способ повысить надежность и точность восприятия дороги с помощью интеллектуальной обработки данных трехмерного сканирования местности. На первом этапе применяется метод, который выделяет поверхность дороги и отделяет ее от окружающих объектов. На втором — программа анализирует данные и объединяет их в зоны, где сенсоры «видят» однородные участки дороги или объектов. Алгоритм сам подстраивается под плотность данных, поэтому работает устойчиво даже в условиях плохой видимости или на больших дистанциях.