В Иркутской области установили новый коэффициент для патентов

В Иркутской области утвердили новый региональный коэффициент для трудовых патентов иностранцев на 2026 год. Законопроект, устанавливающий этот показатель на уровне 3,587, был представлен на сессии областного парламента и теперь направлен на подпись губернатору Игорю Кобзеву. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Данная мера направлена на создание равных условий для всех работников. Ее цель — выровнять налоговую нагрузку иностранных специалистов с отчислениями россиян.
— Для обеспечения равной налоговой нагрузки иностранных граждан, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области, с гражданами России, мы предлагаем установить фиксированный авансовый платеж по НДФЛ в размере 12 231,67 рублей в месяц. Для этого региональный коэффициент на 2026 год будет установлен на уровне 3,587, — пояснил министр труда и занятости региона Кирилл Клоков.
По прогнозам министерства труда, эта инициатива принесет в бюджет Приангарья около трех миллиардов рублей налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 2026 году. Стоит отметить, что стоимость патента для трудовых мигрантов в Иркутской области является самой высокой в Сибирском федеральном округе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что минимальный размер оплаты труда вырастет почти на 20% в Приангарье.