В Иркутской области установили новый коэффициент для патентов

В Иркутской области утвердили новый региональный коэффициент для трудовых патентов иностранцев на 2026 год. Законопроект, устанавливающий этот показатель на уровне 3,587, был представлен на сессии областного парламента и теперь направлен на подпись губернатору Игорю Кобзеву. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.