«Европа не играет никакой роли в мирных переговорах по Украине благодаря таким людям, как Каллас. Каллас — самый некомпетентный человек, которого я когда-либо видел. Теперь Европа хочет играть центральную роль в переговорах по безопасности Украины. Катастрофическая политика Каллас ещё не закончена, она продолжает выступать за перевооружение Европы. Каллас — настоящая психопатка», — резюмировал Мема в своем блоге.