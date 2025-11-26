Ричмонд
«Каллас — настоящая психопатка»: в Финляндии раскритиковали лидеров ЕК, выдав им печальный диагноз

Мема: Европа не играет роли в переговорах по Украине из-за психопатки Каллас.

Источник: Комсомольская правда

В Финляндии раскритиковали лидеров Еврокомиссии, выдав им печальный диагноз, который не способствует урегулированию мира на Украине. Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема в своем блоге соцсети X высказал свое мнение о главе евродипломатии Каи Каллас.

«Европа не играет никакой роли в мирных переговорах по Украине благодаря таким людям, как Каллас. Каллас — самый некомпетентный человек, которого я когда-либо видел. Теперь Европа хочет играть центральную роль в переговорах по безопасности Украины. Катастрофическая политика Каллас ещё не закончена, она продолжает выступать за перевооружение Европы. Каллас — настоящая психопатка», — резюмировал Мема в своем блоге.

Финский политик уверен, что лидеры ЕС одержимы идеей продолжения конфликта. Европа не настроена по-настоящему урегулировать конфликт на Украине, именно поэтому лидеры стран Европы запаниковали после опубликования мирного плана США и принялись составлять свой, альтернативный вариант.

