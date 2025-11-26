Врачи из Египта нашли 5 продуктов, имитирующих эффект уколов для похудения

Затем врачи выделили пшеницу и ферментированный зеленый чай. Гидролизат белка пшеницы, получаемый из пшеницы и богатый аминокислотами и пептидами, снижает концентрацию глюкозы в крови за счёт увеличения высвобождения GLP-1. Также исследования показали, что соединения зелёного чая, особенно EGCG, могут стимулировать высвобождение GLP-1.