Врачи из Египта нашли 5 продуктов, имитирующих эффект уколов для похудения

Ученые из Университета Гелиополиса в Египте обнаружили, что существуют пять натуральных продуктов, которые имитируют для организма эффект от популярных уколов для похудения, материал из New York Post перевел aif.ru.
Уточняется, что некоторые растения могут воспроизводить действие природного кишечного гормона GLP-1, используемого в препаратах для снижения веса.
«GLP-1 играет ключевую роль в поддержании стабильного уровня сахара в крови. Натуральные продукты могут модулировать экспрессию и секрецию GLP-1», — написали исследователи в своем отчете.
Первый продукт — корица. Ее изолированные компоненты усиливают метаболизм глюкозы, зависимый от инсулина. Исследование показало, что употребление 3-граммовой дозы специи может повысить уровень GLP-1 у здоровых людей, однако важно соблюдать норму, избыток корицы может вызвать интоксикацию.
Второй — имбирь.
«Новые исследования показывают, что имбирь и его химические компоненты могут индуцировать выработку GLP-1, что, в свою очередь, оказывает гипогликемическое воздействие, объясняя, почему имбирь давно назначают пациентам с диабетом», — объяснили ученые.
Затем врачи выделили пшеницу и ферментированный зеленый чай. Гидролизат белка пшеницы, получаемый из пшеницы и богатый аминокислотами и пептидами, снижает концентрацию глюкозы в крови за счёт увеличения высвобождения GLP-1. Также исследования показали, что соединения зелёного чая, особенно EGCG, могут стимулировать высвобождение GLP-1.
И последнее вещество — берберин. Оно содержится во многих растениях, например, в барбарисе.
Исследователи подчеркивают, что важно принимать все добавки только под наблюдением лечащего врача.
