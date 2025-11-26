Ричмонд
Мужчина переехал почти за 900 километров ради готовки домашней еды для дочери

В Китае отец оставил работу в родном городе и открыл уличную точку питания рядом с университетом дочери.

В Китае отец оставил работу в родном городе и открыл уличную точку питания рядом с университетом дочери. Поводом стали её постоянные жалобы на качество еды в кампусе.

По данным SCMP, мужчина тру­дил­ся в барбекю-ресторане, однако решил бросить работу и переехать в город, где учится его дочь. Ему пришлось проехать около девятисот километров.

Он установил небольшую точку стрит-фуда неподалёку от университета и начал готовить для неё еду сам. В первый день он продал всего семь порций — меньше, чем дочь зарабатывает за день подработки репетитором.

Девушка рассказала об истории семьи в соцсетях, описав, насколько тщательно отец готовит и попросив совета, как помочь ему. Пост вызвал широкий отклик: к точке потянулись студенты, преподаватели и жители района. Дочь стала помогать отцу, совмещая учёбу и подработку.

Уточняется, что отец и дочь жили вдвоём после смерти матери от лейкемии, и мужчина пообещал, что будет рядом там, где дочь продолжит своё образование. Она отметила, что он сдержал слово и что его забота для неё «тёплая, как солнце».

