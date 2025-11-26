Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон рассказал о смерти своей жены

Супруга основателя Virgin Galactic Джоан Темплман умерла на 81-м году жизни.

Источник: Комсомольская правда

На 81-м году жизни скончалась Джоан Темплман — супруга британского миллиардера и основателя компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона. Печальную новость сообщил бизнесмен на своей странице в соцсетях.

Причина смерти Джоан не уточняется. На своей странице в социальной сети Брэнсон опубликовал прощальные слова, назвав супругу самой замечательной мамой и бабушкой.

«С горечью сообщаю о кончине Джоан, моей супруги и партнера на протяжении 50 лет. Она была моим лучшим другом, моей опорой, моим путеводным светом, моим миром», — заявил основатель Virgin Galactic.

Темплман была второй женой знаменитого бизнесмена. Их бракосочетание состоялось в 1989 году на частном острове.

Прежде из жизни ушел Дэвид Арге, знаменитый австралийский актер театра и кино. Ему было 65 лет. Как сообщает сайт IF, причиной смерти стало онкологическое заболевание.