На кладбище в Омском районе появилась контейнерная площадка для ТКО

После вмешательства прокуратуры Омского района на кладбище в Лузинском сельском поселении обустроена площадка для накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) и проведена уборка территории.
Поводом для проверки стали обращения жителей деревни Приветная и публикации в СМИ. Прокуроры установили, что на погосте отсутствовала специальная площадка для сбора мусора, а отходы складировались хаотично по периметру, затрудняя проезд автомобилей.
Главе Лузинского сельского поселения было направлено представление, однако меры не были приняты своевременно. Тогда прокуратура обратилась в суд с иском о понуждении обустроить контейнерную площадку и вывезти скопившийся мусор.
Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства. В результате на кладбище проведена уборка, а для сбора ТКО оборудовано специальное место.
Ранее мы писали, что пять омских предприятий завершают установку систем контроля выбросов.