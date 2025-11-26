Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На кладбище в Омском районе появилась контейнерная площадка для ТКО

Ранее мусор мешал проезду автомобилей — теперь территория приведена в порядок.

Источник: Комсомольская правда

После вмешательства прокуратуры Омского района на кладбище в Лузинском сельском поселении обустроена площадка для накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) и проведена уборка территории.

Поводом для проверки стали обращения жителей деревни Приветная и публикации в СМИ. Прокуроры установили, что на погосте отсутствовала специальная площадка для сбора мусора, а отходы складировались хаотично по периметру, затрудняя проезд автомобилей.

Главе Лузинского сельского поселения было направлено представление, однако меры не были приняты своевременно. Тогда прокуратура обратилась в суд с иском о понуждении обустроить контейнерную площадку и вывезти скопившийся мусор.

Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства. В результате на кладбище проведена уборка, а для сбора ТКО оборудовано специальное место.

Ранее мы писали, что пять омских предприятий завершают установку систем контроля выбросов.