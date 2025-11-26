Минимум документов и свобода от страховых взносов: с 2026 года в Башкирии начнет действовать новый налоговый режим

Новый режим смогут применять организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Башкирии, с численностью работников до пяти человек, годовым доходом не более 60 миллионов рублей и остаточной стоимостью основных средств не более 150 миллионов рублей. Им будут доступны налоговые ставки: 8% с дохода или 20% с прибыли.