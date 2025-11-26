Минимум документов и свобода от страховых взносов: с 2026 года в Башкирии начнет действовать новый налоговый режим

В Башкирии с 1 января 2026 года начнет действовать новый специальный налоговый режим — «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». Соответствующий закон принят парламентом республики.
Как сообщил председатель Курултая региона Константин Толкачев, Башкирия включается в общефедеральный эксперимент. Основные преимущества нового режима — упрощение или отмена большей части налоговой отчетности и освобождение от уплаты страховых взносов. Доходы и расходы будут определяться автоматически по данным контрольно-кассовой техники, уполномоченных банков и сведений из личного кабинета налогоплательщика, а сумму налога станет рассчитывать налоговый орган.
Новый режим смогут применять организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Башкирии, с численностью работников до пяти человек, годовым доходом не более 60 миллионов рублей и остаточной стоимостью основных средств не более 150 миллионов рублей. Им будут доступны налоговые ставки: 8% с дохода или 20% с прибыли.
Толкачев пояснил, что введение АвтоУСН станет поддержкой для бизнеса в условиях значительного снижения порога применения обычной УСН: с 2026 года он снижается с 60 до 20 миллионов рублей, с 2027 — до 15 миллионов, а с 2028 — до 10 миллионов рублей. Новый режим позволит предпринимателям сохранить простоту налогового администрирования и минимизировать документооборот.
Поступления от АвтоУСН будут распределяться между федеральным (46%) и республиканским (54%) бюджетами. Ожидается, что упрощение ведения деятельности будет способствовать легализации бизнеса и увеличению налоговых поступлений.
