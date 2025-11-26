В селе Башкирии по просьбам жителей открыли пешеходный мост

Как сообщили в Центре управления республикой, администрация Шаранского района оперативно взяла обращение в работу, и 25 ноября специалисты завершили установку объекта.
Еще одна просьба, которая поступила на Прямую линию, касалась обустройства съезда на улицу 50 лет Победы на участке дороги Шаран — Токбердино. Проблему местные власти также решили.
Работа по обращениям людей на Прямую линию с руководителем региона продолжается. Ранее в Иглинском районе по ее итогам отремонтировали подъездную дорогу к СНТ «Южный» и «Нур» в Иглинском районе.