CNN назвал три пункта «мирного плана», на которые не согласна Украина

Киев готов принять большинство пунктов плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в среду, 26 ноября, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на украинский источник.
Новость дополняется.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше