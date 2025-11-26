Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN назвал три пункта «мирного плана», на которые не согласна Украина

Киев готов принять большинство пунктов плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в среду, 26 ноября, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на украинский источник.

Киев готов принять большинство пунктов плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в среду, 26 ноября, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на украинский источник.

Новость дополняется.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше