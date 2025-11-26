Раскрыта неожиданная деталь конфликта вокруг последнего альбома Паши Техника

Однако для заключения сделки требовалось согласие бывшей супруги исполнителя Евы Карицкой, контролирующей авторские права. По словам Савелия, она запросила 1 млн 50 тысяч рублей, из которых музыканту отходило лишь 250 тысяч. Кроме того, Ева настаивала на распределении будущих роялти в пропорции семьдесят на тридцать в свою пользу. Этот вариант Савелия не устроил: он заявил, что вложил в релиз значительные силы, а также обязан обеспечивать двоих детей. Переговоры зашли в тупик.