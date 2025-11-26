Глава Челябинска Лошкин назвал причины задержки реконструкции улицы Братьев Кашириных

Реконструкция улицы Братьев Кашириных от Чичерина до Северо-Крымской была разбита на два участка — от Северо-Крымской до Молодогвардейцев и от Молодогвардейцев до Чичерина. В этом году большой ремонт проводился только на первом участке. Работы задержались из-за перенесения опор освещения, ликвидации нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций. Но главная причина задержки заключается в устройстве колодцев, отметил Лошкин. «На участке от Северо-Крымской до Молодогвардейцев их 200 штук. Проект реконструкции готовили в прошлом году. Но колодцы претерпели дополнительный износ и потребовался их ремонт. Каждая камера, где был установлен люк, требовала не просто замены крышек, а обустройство бетонного основания», — пояснил Лошкин.