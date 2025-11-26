МВД: аферисты распространяют вредоносное программы под видом антирадаров

Правоохранители предупредили, что мошенники под видом бесплатных антирадаров распространяют вредоносные приложения.
«В ряде регионов зафиксированы случаи, когда граждане скачивали якобы бесплатные сервисы для отслеживания расположения дорожных камер, а вскоре с их банковских счетов производились списывания денег», — сообщили в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
По данным ведомства, вредоносное ПО распространяется через анонимные каналы и так называемые пиратские сайты в виде APK-файлов.
«Сценарий почти всегда одинаков: пользователь видит рекламу “полезного приложения”, скачивает APK из непроверенного источника, устанавливает его, и программа получает доступ к банковским приложениям или SMS», — рассказали в киберполиции.
Это позволяет мошенникам совершать транзакции без ведома владельца устройства.
Ранее правоохранители сообщили, что аферисты с помощью искусственного интеллекта подделывают фото ДТП для получения страховых выплат.