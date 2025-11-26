Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД: аферисты распространяют вредоносное программы под видом антирадаров

После установки ПО получает доступ к банковским приложениям или SMS, что позволяет совершать несанкционированные списания.

Источник: Аргументы и факты

Правоохранители предупредили, что мошенники под видом бесплатных антирадаров распространяют вредоносные приложения.

«В ряде регионов зафиксированы случаи, когда граждане скачивали якобы бесплатные сервисы для отслеживания расположения дорожных камер, а вскоре с их банковских счетов производились списывания денег», — сообщили в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным ведомства, вредоносное ПО распространяется через анонимные каналы и так называемые пиратские сайты в виде APK-файлов.

«Сценарий почти всегда одинаков: пользователь видит рекламу “полезного приложения”, скачивает APK из непроверенного источника, устанавливает его, и программа получает доступ к банковским приложениям или SMS», — рассказали в киберполиции.

Это позволяет мошенникам совершать транзакции без ведома владельца устройства.

Ранее правоохранители сообщили, что аферисты с помощью искусственного интеллекта подделывают фото ДТП для получения страховых выплат.