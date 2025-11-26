МВД: аферисты распространяют вредоносное программы под видом антирадаров

«В ряде регионов зафиксированы случаи, когда граждане скачивали якобы бесплатные сервисы для отслеживания расположения дорожных камер, а вскоре с их банковских счетов производились списывания денег», — сообщили в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.